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    Німеччина оголосила «підвищену готовність» до кібератак

    • Сьогодні, 09:28
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    Кібератаки
    Кібератаки

    Спеціалісти з інформбезпеки кажуть про щоденні атаки на урядові мережі

    Влада Німеччини оголосила рівень «підвищеної готовності» до хакерських атак.

    Про це заявив глава німецького Федерального департаменту з інформаційної безпеки Арне Шенбом, повідомляє Reuters.

    «Ми відзначаємо атаки на урядові мережі на щоденній основі», - сказав він.

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    Він також зазначив, що департамент знаходиться у постійному контакті з керівництвом країни напередодні парламентських виборів на випадок потенційної атаки.

    Раніше глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль попередив про зростаючу загрозу для Німеччини й усієї Європи з боку РФ. Крім того, за його словами, Москва може спробувати вплинути на майбутні парламентські вибори в ФРН. «Щонайменше, ми повинні розраховувати, що це може статися», - зазначив шеф німецької розвідки.

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