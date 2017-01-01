Німеччина передала камери спостереження спостерігачам ОБСЄ на Донбасі

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Три тепловізійні камери будуть відправлені на схід України вже найближчим часом

Німеччина передала Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні камери спостереження. Про це йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ у Facebook.

«Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні отримала тепловізійні камери від уряду Федеративної Республіки Німеччина. Офіційна церемонія передачі відбулася сьогодні у головному офісі СММ у Києві», - зазначають спостерігачі.

Внесок складає три тепловізійні камери, які будуть відправлені на схід України, щоб команди СММ почали їх використовувати уже найближчим часом.

«Ми вдячні уряду Німеччини за такий щедрий внесок, який доповнить роботу більше 600 спостерігачів Місії на Донбасі, - сказав голова СММ Ертурул Апакан. - Камери дозволять розширити можливості СММ ОБСЄ з моніторингу та верифікації виконання Мінських домовленостей».

Відмітимо, що бойовики запровадили систему оповіщення про місцезнаходження спостерігачів ОБСЄ.

Як повідомлялося, 16 березня постійна рада ОБСЄ на черговому засіданні у Відні продовжила мандат СММ ОБСЄ в Україні до 31 березня 2018 року. Бюджет місії в період з 1 квітня 2017 року до 31 березня 2018 року становитиме 105,5 млн євро.