Німеччина поклала відповідальність за хіматаки в Сирії на Росію та Іран

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Федеральний уряд вбачає відповідальність, що лежить на Росії та Ірані, як союзників режиму Асада»

Німеччина у середу заявила, що Росія та Іран несуть відповідальність за хімічну атаку, здійснену силами сирійського президента Башара Асада, повідомляє Reuters.

«Федеральний уряд вбачає відповідальність, що лежить на Росії та Ірані, як союзників режиму Асада», - повідомила прес-секретар німецького уряду на прес-конференції у Берліні.

«Ми переконані, що без їх масованої військової підтримки, режиму (Асада - ред.) давно б довелося погодитися на серйозні переговори стосовно політичного рішення», - підкреслила прес-секретар.

Раніше Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Росія і Іран, які підтримують нинішній кривавий режим Башара Асада в Сирії, розділяють з ним значний тягар відповідальності за хімічні атаки, які він влаштовує проти своїх же громадян.

Як повідомлялось, Washington Post, зауважив, що в соціальних мережах не було повідомлень від дипломатів чи керівників інших країн світу зі співчуттями Росії. Світова спільнота змовчала.