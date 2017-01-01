Німеччина призупиняє депортацію афганців

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Біженці в Німеччині

Рішення про призупинення депортації було прийнято після теракту в посольському кварталі Кабула

Міністри закордонних і внутрішніх справ ФРН Зігмар Габріель і Томас де Мезьєр підготують для федерального уряду спільну оцінку ситуації в Афганістані з точки зору перспектив депортації.

Таке рішення було прийнято після теракту в посольському кварталі Кабула, що стався напередодні.

«Оцінка ситуації МЗС є однією з важливих підстав для рішення німецьких адміністративних органів і судів про визнання або відвід заяв про надання притулку та репатріації відкинутих претендентів», - йдеться в заяві міністерства.

МЗС обіцяє представити документ в липні. При цьому необхідною умовою для складання нової та всебічної оцінки ситуації є відновлення в повному обсязі працездатності німецького посольства в Кабулі, яке серйозно постраждало.

В останні роки до 60% громадян Афганістану - прохачів притулку в європейських країнах намагалися осісти в Німеччині. Цей коефіцієнт значно вище, ніж в інших державах-членах Європейського Союзу, наголошують в МЗС.

Тим часом влада ФРН заохочуватиме добровільні від'їзди. «Бонусами», які німецький уряд надає таким особам, у 2016 році скористалися 3300 осіб. Примусово вислано за цей самий період було 67 осіб. До появи нової оцінки депортацію буде припинено.

Це, втім, не стосується тих, хто засуджений за вчинення злочинів на території Німеччини, а також тих, кого розцінюють як «небезпечних», тобто потенційних терористів, а також тих, хто перешкоджає встановленню їх особистості - в цій групі людей проводитиметься «індивідуальна оцінка».

Нагадаємо, вибух пролунав уранці в середу в районі Кабула, де розміщені іноземні посольства та президентський палац.

Бойовики терористичної організації «Ісламська держава» взяли на себе відповідальність за вибух у столиці Афганістану.

Президент Афганістану Ашраф Гані назвав напад «воєнним злочином».

За останніми даними, 90 людей загинули, 400 осіб були поранені.

З початку цього року в Кабулі сталося щонайменше сім серйозних атак, унаслідок яких загинули та дістали поранення кілька сотень людей. Зокрема, 20 травня в афганській столиці терористи скоїли напад на житловий комплекс міжнародної доброчинної організації Operation Mercy, внаслідок чого загинули місцевий охоронець та громадянка Німеччини. Відповідальність за ці напади брали на себе рух «Талібан» або терористичне угруповання «Ісламська держава».

Джерело: Укрінформ