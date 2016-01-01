Німеччина продовжить прикордонний контроль на кордоні з Австрією

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Раніше через наплив мігрантів Німеччина повідомляла про наміри здійснювати вибірковий контроль на кордоні з Австрією

МВС Німеччини продовжуватиме вибірковий контроль на кордоні з Австрією і після лютого наступного року.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр, – повідомляє Politico.

«Я маю намір продовжувати контроль... на ще багато місяців... Наразі я не передбачаю його припинення», – зазначив де Мезьєр.

Раніше через наплив мігрантів Німеччина повідомляла про наміри здійснювати вибірковий контроль на кордоні з Австрією до лютого 2017 року.