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    Німеччина продовжить прикордонний контроль на кордоні з Австрією

    • 25 Грудня, 22:50
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    Раніше через наплив мігрантів Німеччина повідомляла про наміри здійснювати вибірковий контроль на кордоні з Австрією

    МВС Німеччини продовжуватиме вибірковий контроль на кордоні з Австрією і після лютого наступного року.

    Про це повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр, – повідомляє Politico.

    «Я маю намір продовжувати контроль... на ще багато місяців... Наразі я не передбачаю його припинення», – зазначив де Мезьєр.

    Раніше через наплив мігрантів Німеччина повідомляла про наміри здійснювати вибірковий контроль на кордоні з Австрією до лютого 2017 року.

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