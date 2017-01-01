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    Німеччина розслідує поширення росіянами фейкових новин

    • Сьогодні, 10:43
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    Представник уряду Штеффен Зайберт заявив, що ФРН використовуватиме всі можливі засоби, щоб розслідувати поширення фейкових новин в інтернеті

    Німецькі урядовці заявили, що ведуть розслідування безпрецедентного поширення фейкових новин на тлі повідомлень про зусилля Росії вплинути на вибори, що відбудуться у країні восени.

    Про це пише Guardian.

    Федеральна служба захисту конституції Німеччини підтвердила, що кібератаки проти Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) у грудні минулого року використовували таку ж інфраструктуру атаки, як і під час зламу серверів німецького парламенту у 2015-му, який приписують групі російських хакерів APT28.

    Як зазначили у федеральній службі, минулого місяця зафіксували «величезне використання фінансових ресурсів» та розгортання широкого спектра інструментів російської пропаганди для проведення кампанії дезінформації, спрямованої на дестабілізацію уряду Німеччини.

    При цьому Росія заперечує участь у кібервійні проти західних урядів та установ.

    Представник уряду Штеффен Зайберт заявив, що ФРН використовуватиме всі можливі засоби, щоб розслідувати поширення фейкових новин в інтернеті. За його словами, найкращою відповіддю буде більша прозорість.

    «Ми маємо справу з феноменом такого розмаху, якого ми не бачили раніше», – сказав він.

    Як повідомлялося, Держдеп має докази у доповіді про російських хакерів.

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