Німеччина розслідує поширення росіянами фейкових новин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представник уряду Штеффен Зайберт заявив, що ФРН використовуватиме всі можливі засоби, щоб розслідувати поширення фейкових новин в інтернеті

Німецькі урядовці заявили, що ведуть розслідування безпрецедентного поширення фейкових новин на тлі повідомлень про зусилля Росії вплинути на вибори, що відбудуться у країні восени.

Про це пише Guardian.

Федеральна служба захисту конституції Німеччини підтвердила, що кібератаки проти Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) у грудні минулого року використовували таку ж інфраструктуру атаки, як і під час зламу серверів німецького парламенту у 2015-му, який приписують групі російських хакерів APT28.

Як зазначили у федеральній службі, минулого місяця зафіксували «величезне використання фінансових ресурсів» та розгортання широкого спектра інструментів російської пропаганди для проведення кампанії дезінформації, спрямованої на дестабілізацію уряду Німеччини.

При цьому Росія заперечує участь у кібервійні проти західних урядів та установ.

Представник уряду Штеффен Зайберт заявив, що ФРН використовуватиме всі можливі засоби, щоб розслідувати поширення фейкових новин в інтернеті. За його словами, найкращою відповіддю буде більша прозорість.

«Ми маємо справу з феноменом такого розмаху, якого ми не бачили раніше», – сказав він.

Як повідомлялося, Держдеп має докази у доповіді про російських хакерів.