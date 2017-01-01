Німеччина спростувала заяву Трампа про борги перед США та НАТО
- Сьогодні, 15:52
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Міністр оборони ФРН заявила, що країна не має боргів
Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн відкинула заяву президента США Дональда Трампа про те, що Німеччина винна НАТО і США "величезні суми" на потреби оборони.
Про це повідомляє Reuters.
«Немає боргів щодо НАТО», - заявила Фон дер Ляйєн і додала, що це неправильно - пов'язувати ціль Альянсу для членів витрачати 2% зі свого обсягу виробництва на оборону до 2024 року виключно в НАТО.
«Витрати на оборону також йдуть на миротворчі місії ООН, у наші європейські місії й наш внесок у боротьбу проти терористів ІДІЛ», - зазначила вона.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на другий день після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель написав у своєму Твіттері, що Німеччина винна США і НАТО величезні суми за забезпечення безпеки.
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з Трампом вкотре пообіцяла, що її країна готова збільшити оборонні витрати.
Джерело: Європейська правда