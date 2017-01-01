Німеччина спростувала заяву Трампа про борги перед США та НАТО

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Урсула фон дер Ляйєн

Міністр оборони ФРН заявила, що країна не має боргів

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн відкинула заяву президента США Дональда Трампа про те, що Німеччина винна НАТО і США "величезні суми" на потреби оборони.

Про це повідомляє Reuters.

«Немає боргів щодо НАТО», - заявила Фон дер Ляйєн і додала, що це неправильно - пов'язувати ціль Альянсу для членів витрачати 2% зі свого обсягу виробництва на оборону до 2024 року виключно в НАТО.

«Витрати на оборону також йдуть на миротворчі місії ООН, у наші європейські місії й наш внесок у боротьбу проти терористів ІДІЛ», - зазначила вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на другий день після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель написав у своєму Твіттері, що Німеччина винна США і НАТО величезні суми за забезпечення безпеки.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з Трампом вкотре пообіцяла, що її країна готова збільшити оборонні витрати.

Джерело: Європейська правда