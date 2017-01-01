  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Німеччина відмовила в екстрадиції Тимонькіна, якого називають банкіром Курченка

    • Сьогодні, 14:10
    • Розсилка
    Борис Тимонькін
    Борис Тимонькін

    В Україні Тимонькіна підозрюють в участі у злочинній організації під керівництвом засновника «ВЕТЕК» Сергія Курченка

    Німеччина відмовила Україні в екстрадиції колишнього голови Укрсоцбанку Бориса Тимонькіна.

    Про це повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін в коментарі Еспресо.TV.

    «Німеччина звернула увагу на кілька аспектів при відмові. Зокрема, на нібито тиск з боку представників Генпрокуратури, які відвідували Німеччину для проведення допиту Тимонькіна, і його адвокати посилаються на тиск. В даний момент ми перевіряємо цю інформацію. Також було акцентовано увагу на нібито відсутність умов утримання в місці позбавлення волі або місці несвободи, де б Тимонькін перебував до суду. Третій аспект - загроза здоров'ю Тимонькіна в зв'язку з хворобою», - сказав він.

    Ємін повідомив, що Україна чекає від Німеччини більш детальну інформацію та роз'яснення про тиск з боку представників Генпрокуратури, про який вони наголошують.

    Також заступник генпрокурора повідомив, що практики повторного звернення із запитом про екстрадицію в рамках одного кримінального провадження не існує.

    За його словами, попри негативне рішення Німеччини у слідства Генпрокуратури залишаються питання до Тимонькіна.

    Борис Тимонькін - український банкір, екс-заступник голови наглядової ради «ВЕТЕК». В Україні його підозрюють в участі у злочинній організації під керівництвом засновника «ВЕТЕК» Сергія Курченка.

    У 2015 році правоохоронні органи Німеччини затримали Бориса Тимонькіна в аеропорту Берліна. Згодом німецький суд відпустив банкіра під заставу.

    За два роки слідства прокуратура Німеччини так і не змогла знайти достатньо доказів у справі про відмивання коштів українським бізнесменом Сергієм Курченко.

     

    прокуратура Німеччина Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ