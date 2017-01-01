Німеччина відмовила в екстрадиції Тимонькіна, якого називають банкіром Курченка

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Борис Тимонькін

В Україні Тимонькіна підозрюють в участі у злочинній організації під керівництвом засновника «ВЕТЕК» Сергія Курченка

Німеччина відмовила Україні в екстрадиції колишнього голови Укрсоцбанку Бориса Тимонькіна.

Про це повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін в коментарі Еспресо.TV.



«Німеччина звернула увагу на кілька аспектів при відмові. Зокрема, на нібито тиск з боку представників Генпрокуратури, які відвідували Німеччину для проведення допиту Тимонькіна, і його адвокати посилаються на тиск. В даний момент ми перевіряємо цю інформацію. Також було акцентовано увагу на нібито відсутність умов утримання в місці позбавлення волі або місці несвободи, де б Тимонькін перебував до суду. Третій аспект - загроза здоров'ю Тимонькіна в зв'язку з хворобою», - сказав він.

Ємін повідомив, що Україна чекає від Німеччини більш детальну інформацію та роз'яснення про тиск з боку представників Генпрокуратури, про який вони наголошують.

Також заступник генпрокурора повідомив, що практики повторного звернення із запитом про екстрадицію в рамках одного кримінального провадження не існує.



За його словами, попри негативне рішення Німеччини у слідства Генпрокуратури залишаються питання до Тимонькіна.

Борис Тимонькін - український банкір, екс-заступник голови наглядової ради «ВЕТЕК». В Україні його підозрюють в участі у злочинній організації під керівництвом засновника «ВЕТЕК» Сергія Курченка.

У 2015 році правоохоронні органи Німеччини затримали Бориса Тимонькіна в аеропорту Берліна. Згодом німецький суд відпустив банкіра під заставу.

За два роки слідства прокуратура Німеччини так і не змогла знайти достатньо доказів у справі про відмивання коштів українським бізнесменом Сергієм Курченко.