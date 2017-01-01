Німеччина вперше надала політичний притулок військовим з Туреччини

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Військові Туреччини отримали притулок в Німеччині

Менше, ніж за рік, влада ФРН отримала прохання про надання притулку від 414 турецьких військовослужбовців

Кілька турецьких військовослужбовців та їхні родини вперше отримали політичний притулок у Німеччині.

Про це повідомляє МВС Німеччини.

Напередодні ЗМІ опублікували інформацію про задоволення перших клопотань про політичний притулок громадян Туреччини з дипломатичними паспортами. У всіх цих випадках мова йде про військових, які до їх звільнення з турецької армії перебували у складі розміщених в Німеччині сил НАТО.

З часів спроби державного перевороту в Туреччині в липні 2016 року до початку травня 2017 року влада ФРН отримала прохання про надання притулку від 414 турецьких військовослужбовців.

Також про притулок просять дипломати, судді і інші держслужбовці високого рангу і члени їх сімей. Надання притулку громадянам Туреччини з дипломатичними паспортами може ще більше ускладнити і без того вкрай напружені відносини Берліна і Анкари.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи перед своїми прихильниками в Стамбулі, заявив про неможливість відкладати застосування смертної кари після спроби воєнного перевороту.

Рада міністрів Туреччини 17 квітня підтримала продовження режиму надзвичайного стану в країні ще на три місяці. Спочатку режим надзвичайного стану було введено в країні після невдалої спроби державного перевороту влітку 2016 року.

Режим надзвичайного стану зокрема дозволяє президенту і уряду Туреччини вводити нові закони без схвалення парламенту.

Як повідомлялося, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результати референдуму.

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Джерело: Deutsche Welle