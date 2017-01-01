Німеччина збільшує чисельність армії

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Військовослужбовець Бундесверу

До 2024 року німецька армія налічуватиме 198 тисяч осіб

У зв'язку з новими загрозами і зростанням кількості завдань Бундесверу міністерство оборони Німеччини має намір збільшити кількість військовослужбовців і цивільних співробітників збройних сил. Про це повідомляє DW.

До кінця 2024 армія ФРН повинна зрости на 20 тисяч до 198 тисяч солдатів і офіцерів. Кількість робочих місць, займаних цивільними особами, зросте приблизно до 61 тисячі 400 осіб.

«Рідко коли Бундесвер був затребуваний так, як сьогодні», - заявила очільниця міністерства оборони Урсула фон дер Ляєн.

Серед головних завдань збройних сил вона назвала боротьбу з терористичною організацією «Ісламська держава», місії в Малі та Афганістані, а також участь в місії НАТО в країнах Балтії.

З часів закінчення холодної війни армія ФРН постійно скорочувалася. Якщо наприкінці 1990 року в Бундесвері служили 585 тисяч солдатів та офіцерів, то нині він налічує приблизно 168 тисяч професійних військових і солдатів-надстроковиків, а також 10 тисяч солдатів, які проходять строкову службу в збройних силах добровільно.

Як повідомляв «Главком», федеральний уряд Німеччини прийняв рішення щодо надання фінансового сприяння програмам гуманітарної допомоги Німецького Червоного Хреста для внутрішньо переміщених осіб в Україні до середини 2019 року. На відповідні потреби німецький уряд планує виділити 4,5 мільйона євро.