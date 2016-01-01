Німецька поліція затримала двох підозрюваних у підготовці нападу на торговельний центр

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Двох братів, які походять з Косова, підозрюють в підготовці нападу на торговельний центр в місті Обергаузені

У німецькому Дуйсбурзі затримали двох братів, яких підозрюють у підготовці нападу на торговельний центр в Обергаузені.

Про це в ніч на п'ятницю, 23 грудня, повідомили в німецьких правоохоронних органах, інформує Deutsche Welle.

«Двох братів, які походять з Косова, підозрюють в підготовці нападу на торговельний центр CentrO в Обергаузені в тій же федеральній землі. Підозрюваним 31 і 28 років», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз триває розслідування щодо того, наскільки далеко вони просунулися в підготовці можливих терактів і чи могли до цього бути причетні інші особи, заявили в поліції.

Увечері напередодні, 22 грудня, додаткові підрозділи поліції з сусіднього Ессена були перекинуті до обергаузенського торговельного центру CentrO і прилеглого до нього різдвяного ринку. Поліцейські у формі і в цивільному одязі патрулювали територію цих об'єктів і вулиці неподалік.