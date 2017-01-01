Німецькі радники оцінили втрати України від блокади Донбасу в 1,6% ВВП

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Падіння ВВП

В непідконтрольних районах зараз виробляють 1,6% ВВП України, порахувала німецька група радників в Україні

Німецька група радників в Україні оцінила втрати української економіки від блокади переміщення товарів через лінію розмежування на Донбасі у 1,6% ВВП. Про це заявив у коментарі DW керівник групи Рікардо Джуччі (Ricardo Giucci).

«Ми порахували, що в непідконтрольних районах зараз виробляють 1,6% ВВП України», - повідомив він.

Найбільші проблеми, за його словами, постануть у виробництві сталі, також відчутним буде вплив на електроенергетику. Як наголосив німецький економіст, загалом, «з макроекономічного погляду, це, безсумнівно, шок для країни», інакше МВФ не переносив би питання виділення наступного траншу кредиту за програмою EFF, але «це не катастрофа». Він пояснив, що якщо 2013 року виробничі ланцюги на Донбасі були тісно пов'язані, то зараз ситуація змінилася, за три роки інтеграція стала набагато меншою, вона зберігається передусім у виробництві сталі.

«Для інших секторів ми не очікуємо сильних шоків. Значною мірою ці два регіони вже відділилися. Антрацит і кокс можна імпортувати. Це буде дорожче, є логістичні питання, але Україна може впоратися з цим без масштабних негативних наслідків», - зазначив Джуччі.

Нагадаэмо, взявши до уваги ефекти від блокади та сприятливої зовнішньої кон’юнктури, Національний банк переглянув попередній прогноз економічного зростання у 2017 році з 2,8% до 1,9%.