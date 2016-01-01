Німецькі силовики розповіли, що об'єднує «берлінського терориста» з ісламістами

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Амрі приїхав до Німеччини в липні 2015 року та деякий час був під ковпаком спецслужб

Німецька поліція шукає головного підозрюваного у скоєнні теракту на різдвяному ринку в Берліні – уродженця Тунісу Аніса Амрі 1992 року народження, повідомляє Der Spiegel. Посвідчення біженця на право перебування в Німеччині було знайдено під водійським сидінням вантажівки, який в'їхав у натовп людей. За допомогу в затриманні мігранта відомство кримінальної поліції Німеччини встановило премію в розмірі до 100 тис. євро.

Амрі приїхав до Німеччини в липні 2015 року та деякий час перебував під ковпаком спецслужб. У документі про приховане спостереження за мігрантом від 5 лютого 2016 року йдеться, що Амрі, «можливо, має зв'язок з «Ісламською державою», а навесні Амрі класифікували як «особу, яка становить потенційну небезпеку для громадської безпеки». Іншими словами, він міг здійснити теракт у будь-який момент.

«Персона Амрі знайома різним спецслужбам Німеччини через його контакти з радикальними ісламістами», – сказав міністр внутрішніх справ федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Ральф Йегер. Амрі контактував з відомим ісламістським проповідником Ахмадом Абдулазісом Абдуллою А., також відомим як Абу Валу. Останнього підозрюють у створенні організації, яка вербувала прихильників ІДІЛ у період з січня по липень 2015 року, йдеться в статті.

Також Амрі, за даними слідства, має відношення до дортмундської мечеті Бобана С., який, як з'ясувала німецька прокуратура, підпорядковувався Абу Валу і займався ідеологічною підготовкою ісламістів.

Понад те, Земельне відомство поліції федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія «ініціювало в генпрокуратурі Німеччини слідство проти Амрі за підозрою в підготовці злочину проти держави». Слідство було розпочато 14 березня 2016 року на підставі інформації про те, що Амрі, ймовірно, «збирається скоїти крадіжку для отримання грошей на придбання автоматичної зброї – можливо, для скоєння теракту разом зі спільниками», – йдеться в заяві генпрокуратури Німеччини.

У червні 2016 року Амрі було відмовлено в наданні статусу біженця, а 30 липня його затримали під час звичайної перевірки документів в автобусі в місті Фридрихсхафен. Поліцейські встановили, що мігрант підлягав депортації, і після рішення суду міста Равенсбург Армі почали готувати до депортації. Його помістили до СІЗО, але через дві доби відпустили. За словами Йегера, депортація не відбулася через те, що Туніс не надавав для Амрі документи, що замінюють паспорт.

Нагадаємо, Ангела Меркель назвала наїзд вантажівки на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні терактом. «Ми повинні виходити з того, що це був теракт», – сказала Меркель.

Кількість загиблих унаслідок наїзду вантажівки на натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні досягла 12 осіб. Слідство стверджує, що наїзд вантажівки на людей у Берліні було скоєно навмисно.

23-річний чоловік, якого було затримано за підозрою у скоєнні нападу на різдвяний ярмарок у Берліні, заперечує свою причетність.

У поліції Берліна заявили, що особа, яка скоїла наїзд вантажівкою на людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня, досі перебуває на волі. «Ми взяли не ту людину», – заявили у поліції Берліна.

20 грудня у генеральній прокуратурі Німеччини повідомили, що підозрюваного у скоєнні навмисного наїзду вантажівки на різдвяний ярмарок у Берліні відпустили через недостатню кількість доказів. Увечері у вівторок терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за атаку.