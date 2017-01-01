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    Німецькі журналісти дослідили, як кремлівська пропаганда перетворила 87 танків на 3,6 тисячі

    • Сьогодні, 15:28
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    Експерти: Зашкалює кількість фейковий новин, покликаних поліпшити імідж російського керівництва на чолі з Володимиром Путіним

    Нещодавно було викрито свого роду класичний випадок цілеспрямованої дезінформації:, пише Der Tagesspiegel. Невеликий інтернет-ресурс з Донецької області в середині січня повідомив про те, що НАТО готується до війни з Росією. Нібито 3,6 тис. танків вже приведені в стан боєготовності на російських кордонах.

    «Новина про нарощування озброєнь була з ураганної швидкістю підхоплена ЗМІ і блогерами - вигадане число в кілька тисяч танків з’явилося навіть в повідомленнях авторитетних видань, таких, як британська Independent», - зауважує автор публікації.

    Як це часто буває у випадку з фейковий новинами, продовжує видання, в їх основі лежить правда, навколо якої зацікавлена сторона верне гори брехні і маніпуляцій. «НАТО дійсно посилило свій контингент на східних рубежах - це стало відповіддю на анексію Криму і підтримку Москвою повстанців на сході України. Однак на ділі йшлося всього лише про 87 танків. Неясно, від кого спочатку виходили неправдиві дані, проте основний меседж новини не мав залишати сумнівів у тому, що НАТО - агресор, Росія знаходиться під загрозою. Це, - пише Der Tagesspiegel, - лейтмотив сфабрикованих новин, в поширенні яких експерти ЄС звинувачують прокремлівські сили».

    Щотижня Європейська служба зовнішніх зв'язків (EEAS) випускає Disinformation Review (огляд сфабрикованих новин), в якому повідомляє про нові виявлені випадки дезінформації. Група з 11 експертів EEAS займається пошуком сфабрикованих пропагандистських повідомлень з Москви вже півтора року. «Брюссельські експерти в галузі стратегічних комунікацій створили мережу для відстеження неправдивої інформації, що систематично з'являється. В мережу входять близько 400 журналістів, співробітників неурядових організацій та інші спостерігачі з 30 країн. Коли комусь із них новина здається сфабрикованою, вони б'ють на сполох або проводять власне розслідування», - йдеться у статті.

    «Експерти сходяться у думці - зашкалює кількість фейковий новин, покликаних поліпшити імідж російського керівництва на чолі з Володимиром Путіним. Це не завжди маніпулювання фактами - нерідко повідомлення мають на меті посіяти невпевненість, сумніви, підігріти міжрелігійні і міжетнічні чвари, внести розкол в ЄС, вбити кілок між НАТО і Євросоюзом», - пише автор.

    «Основною мішенню російської пропаганди нині стала канцлер Меркель, - пише на закінчення Der Tagesspiegel. - З'являлася навіть інформація про те, що Меркель заодно з ісламістськими терористами і робить з ними селфі. EEAS співпрацює зі спецслужбами ФРН. Експерти впевнені, що в ході кампанії з виборів в Бундестаг (восени 2017 року) зловмисна дезінформація буде відігравати велику роль».

    Як повідомлялося, Росія вже розпочала безпрецедентну інформаційну кампанію перед виборами до німецького Бундестагу в 2017 році. Одна з її рис – цілеспрямовані атаки на людей, які виступають проти агресії Росії, зокрема на Ангелу Меркель. Експерти стверджують, що, зокрема, буде запущено фейкові новини, для того щоб облити її брудом у сфері особистого життя. Головне завдання – представити Меркель в образі розпалювальниці війни і політика, який просуває не німецькі, а американські інтереси.

    Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо протидії російським ЗМІ. Резолюція має назву «Стратегічні комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін», її запропонувала польський депутат Ганна Фотига.

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