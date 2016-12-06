Німецькі журналісти спростували відданість Росії «традиційним цінностям»

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У російській повсякденності подібні цінності є радше дефіцитним товаром – німецький журналіст

Останнім часом Росія «перейшла в духовно-моральний наступ: під час парламентських дебатів і політичних ток-шоу всі пророкують захід і духовний занепад Заходу», пише німецька газета Frankfurter Rundschau.

Видання зазначає, що, наприклад, не так давно російський режисер Андрій Кончаловський заявив, що Європа стоїть за крок від катастрофи, і причина криється в тому, що європейці відмовилися від традиційних європейських християнських цінностей. Російські політики обурюються західним істеблішментом, який, на їхню думку, намагається з місіонерським завзяттям експортувати ліберальні цінності, які всюди нібито вже давно викрито. Західним цінностям російські офіційні особи протиставляють «традиційні цінності», які передаються з покоління в покоління.

«Правда, що це конкретно за цінності, вони не пояснюють, – зазначаться у статті. – Одного разу Володимир Путін спробував перерахувати «справжні цінності», які залишаться назавжди, а саме чесність, патріотизм, совість, любов, доброта, сміливість, гідність, готовність прийти на допомогу, а також почуття обов'язку. Але в російській повсякденності подібні цінності є радше дефіцитним товаром».

У матеріалі наголошується: наприклад, в індексі корупції Transparency International РФ посідає 131-ше місце зі 180 і перебуває приблизно на тому ж рівні, що Непал, Казахстан і Україна. «При зверненні до статистики виявляється, що Росія живе не так уже й зразково», – продовжує видання.

Приміром, у Росії на тисячу жителів у рік розлучається 4,7 людини проти 4,8 у Німеччині. У тій самій Німеччині за рік стається 0,8 вбивств на 100 тис. жителів, а в Росії – 9,2. В індексі найбезпечніших країн світу Німеччина посідає 16-те, а Росія – 151-ше місце.

При цьому «російське кіно потопає в кривавих сценах, де вітчизняні богатирі вмирають, але перемагають, і, як за радянських часів, пропагується готовність жертвувати собою заради батьківщини. Крім того, в моду увійшло все військове». Водночас, доки російські державні ЗМІ продовжують висміювати християнську готовність Меркель допомагати біженцям, у російських дебатах панує цинізм. Наприклад, після катастрофи пасажирського літака з ансамблем імені Александрова на борту опозиційний письменник Аркадій Бабченко написав, що у нього «немає ні співчуття, ні жалю» із цього приводу.