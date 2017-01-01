Німецький банк випадково перевів партнерам мільярди доларів

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Банк KfW вже не вперше опиняється в такій ситуації

Німецький державний банк розвитку KfW помилково перевів в чотири інших банку кілька мільярдів доларів. Цю інформацію представники банку вже підтвердили агентству Рейтер.

За даними німецьких ЗМІ, всього банк ледь не втратив від п'яти до шести мільярдів доларів. Агентство Блумберг з посиланням на джерело стверджує, що причиною помилкового перекладу став технічний збій.

Повідомляється, що через це збій деякі поодинокі платежі були проведені кілька разів поспіль. У самому банку заявили, що, помітивши збій програми, скасували всі помилково проведені платежі і почали розслідування інциденту.

Банк KfW вже не вперше опиняється в такій ситуації. У 2008 році він помилково переказав 300 млн доларів в американський банк Lehman Brothers незабаром після того, як той оголосив про своє банкрутство. Той переказ спровокував в Німеччині гучний скандал.

KfW - найбільший в Німеччині державний банк. За розміром активів він займає серед німецьких банків третє місце, поступаючись тільки Deutsche Bank і Commerzbank. Наглядову раду KfW очолює міністр фінансів країни Вольфганг Шойбле.