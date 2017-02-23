  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Асоціацію з Україною

    • Сьогодні, 20:41
    • Розсилка
    Парламент Нідерландів
    Парламент Нідерландів

    Для завершення процедури має проголосувати верхня палата (Сенат) парламенту Нідерландів

    Нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною. Голосування відбулося в четвер увечері, повідомляє «Європейська правда».

    За ратифікацію Угоди проголосувало 89 зі 150 депутатів палати. 55 висловилися проти. На відміну від інших питань порядку денного, голосування з українського питання відбувалося за особливою процедурою - кожен з депутатів мав відповісти, чи підтримує він ратифікацію, після чого відбувся підрахунок голосів.

    Читайте також

    Голосування відбулося в останній можливий день – з п’ятниці Палата представників припиняє роботу на період до завершення виборів і відновить засідання вже в новому складі.

    Це голосування не є кінцевим кроком ратифікації. Для завершення процедури має проголосувати верхня палата (Сенат), після чого ратифікаційні грамоти передаються на підпис королю і надсилаються в Брюссель. Наразі в Сенаті є більшість голосів за Угоду з Україною, на весняних виборах його склад не буде змінюватися.

    Після цього парламент також розглянув проект, внесений противником України Гаррі Ван Боммелем, який пропонував зобов’язати Україну підписати додатковий документ до Угоди про асоціацію. 

    Читайте також
    Нідерланди Асоціація з ЄС Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ