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    НКРЕКП скасувала запровадження абонплати за газ

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    Українці не платитимуть абонплату за газ
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    Українці не платитимуть абонплату за газ

    Українці не побачать нових тарифів у комунальних платіжках

    Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг,  скасувала рішення про введення абонентської плати за газ. Про це на засіданні Нацкомісії заявив її голова Дмитро Вовк.

    За його словами, українці не побачать росту тарифів у платіжках.

    «Скасувати (рішення про введення абонентської плати за розподіл газу. - Ред.), провести додаткові консультації, забезпечити, щоб для жодного українця не було підвищення згідно з цим рішенням», - розповів Вовк.

    Як відомо, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування по газотранспортній системі й розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана абонплата). Остання розраховуватиметься, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

    Президент Петро Порошенко заявив, що рішення про введення абонплати на газ має бути призупинено.

    На засідання Кабміну 5 квітня прем’єр Валодимир Гройсман доручив першому віце-прем'єр-міністру – міністру економічного розвитку і торгівлі Степанові Кубіву разом з робочою групою вивчити питання обґрунтованості розмірів абонплати за газ, яку було встановлено НКРЕКП.

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