Нобелівський лауреат з економіки Сміт: Вражений тим, що робить голова Одещини Степанов

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Вернон Сміт та Максим Степанов

Під час зустрічі Вернон Сміт та Максим Степанов обговорювали Стратегічний план дій на 2017-2019 р.р. та перспективи розвитку Одеської області

Нобелівський лауреат у галузі економіки (2002 рік), професор економіки та права Вернон Сміт заявив, що позитивно вражений результатами роботи та амбітними планами голови Одеської ОДА Максима Степанова щодо розвитку очолюваного ним регіону.

Про це він сказав на спільній зустрічі з керівником області, яка відбулася 31 травня в Одесі, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

Під час зустрічі Вернон Сміт та Максим Степанов обговорювали Стратегічний план дій на 2017-2019 р.р. та перспективи розвитку Одеської області.

У своєму виступі Степанов підкреслив, що Одеська область – це один із найкрасивіших та найперспективніших регіонів України і одним із своїх основних завдань, він, як керівник регіону, бачить розкриття його потенціалу. Зокрема, він зазначив, що Одещина - найбільший регіон в Україні за розміром території (понад 33 тис. кв. км, 5,5% території України), та п’ятий регіон в Україні за чисельністю населення (2,5 млн. людей). Територією області проходять 5 міжнародних транспортних коридорів, вона має 300 км узбережжя Чорного моря з унікальною береговою лінією та можливостями для розвитку туризму. Саме тут знаходяться найбільші порти України, потужність яких складає майже 70% від усіх українських портів.

«На основі конкурентних переваг регіону у Плані дій ми визначили декілька основних точок росту, які дадуть імпульс економічному розвитку області. Це розвиток транспортної інфраструктури, розвиток туризму, конкурентне аграрне виробництво та агропереробка. Звісно, динамічний розвиток бізнесу та туризму неможливий без якісної інфраструктури. В першу чергу – без доріг. Переконаний, що за підсумками року ми вийдемо на обсяги ремонту та будівництва робіт, яких Одеська область вже давно не бачила. На минулому тижні разом з Президентом ми відкрили дорогу до одного з найяскравіших туристичних місць області – міста Вилкове, яке називають українською Венецією. То ж, якщо матимете можливість, обов’язково відвідайте це місто. Точно не пошкодуєте», - відзначив під час зустрічі Максим Степанов.

Говорячи про будівництво інфраструктури у області, Вернон Сміт позитивно оцінив залучення до тендерів приватних компаній та наголосив на важливості створення вільного конкурентного середовища у цій сфері. «Дуже важливо, щоб новим компаніям давали можливість виходити на ринок та приймати участь у тендерах. Бо найбільше інновацій приходить саме від нових фірм, які виходять на ринок. У нас є тисячі прикладів цього», - зазначив економіст.

В ході зустрічі Максим Степанов поділився планами керівництва області щодо ширшого залучення малого та середнього бізнесу Одещини до міжнародних кредитних програм, а також розповів про регіональну програму підтримки приватного підприємництва, яка буде розглядатися найближчим часом на сесії облради. Голова ОДА разом з обласною радою ініціюватиме запровадження інструменту компенсацій з обласного бюджету певного відсотку кредитної ставки для малого та середнього бізнесу. Також Степанов відзначив позитивну динаміку у області по більшості економічних показників. Зокрема, за січень-квітень 2017 року індекс промислової продукції склав 108,8%, індекс будівництва - 134,8%, а обсяг капітальних інвестицій зріс майже на 64% порівняно з тим самим періодом минулого року.

«Я здивований і позитивно вражений тим що ви робите і що хочете робити. Це дуже важливо - збільшити активність, особливо серед приватного бізнесу і у сфері інновацій. Це має привести до загального економічного зростання, і це саме те, що ви хочете побачити», - заявив Вернон Сміт.

Вернон Л. Сміт є одним з кращих економістів світу відповідно до міжнародного рейтингу IDEAS, працює в економічному науковому інституті Університету ім. Чепмена (США). Отримав ступінь доктора філософії (PhD) в економіці Гарвардського університету, є лауреатом численних нагород. Професор Сміт знаходиться в Україні на запрошення професора економіки в школі менеджменту ім. Везерхеда університету Кейс Вестерн Резерв Романа Шеремети (який за версією журналу «Форбс» займає перше місце серед вчених з України) та за підтримки Ради молодих вчених при МОН України.