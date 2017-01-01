Нобелівський лауреат з економіки відвідає Одесу

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Вернон Ломакс Сміт

Вернон Сміт став лауреатом Нобелівської премії у 2002 році

В середу, 31 травня, в Одесі відбудеться зустріч голови Одеської облдержадміністрації з Нобелівським лауреатом з економіки.

Про це УНН повідомили в прес-службі Одеської ОДА.

Під час робочого візиту голова Одеської ОДА Максим Степанов обговорить із Верноном Смітом та професором економіки в школі менеджменту ім. Везерхеда університету Кейс Вестерн Резерв Романом Шереметом перспективи економічного розвитку України і Одеської області, зокрема.

Довідка: Вернон Ломакс Сміт – американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 2002 року (разом з Деніелем Канеманом) за затвердження лабораторних експериментів як інструменту емпіричного аналізу в економіці, особливо при дослідженні альтернативних ринкових механізмів.

До слова, мер Стамбула подарував Одесі 30 автобусів.