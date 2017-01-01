Nokia запустила україномовну версію сайту

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Ймовірніше всього бренд незабаром повернеться на український ринок

Новий власник марки Nokia запустив офіційний сайт про телефони бренду з регіональним поділом. Серед списку локалізацій є і Україна, є сторінка сайту українською мовою, повідомляє «НВ» з посиланням на Nokiapoweruser.

Судячи з усього, локалізації вказують на те, в яких країнах смартфони і телефони під брендом Nokia з'явиться найближчим часом. Оскільки в списку локалізацій є і українська версія, з розповіддю про новий телефон Nokia 150, можна припустити, що бренд незабаром повернеться в Україну.

Також у списку країн Велика Британія, В'єтнам, Німеччина, Гонконг, Індія, Іспанія, Малайзія, Польща, Росія, Філіппіни, Франція та деякі інші.

Нагадаємо, компанія HMD Global зі штаб-квартирою у Фінляндії в травні 2016 року купила у Microsoft право на випуск телефонів під брендом Nokia протягом 10 років. Також варто відмітити, що 26 лютого буде представлена оновлена версія легендарної Nokia 3310. Модель буде кнопковим телефоном, а не смартфоном.