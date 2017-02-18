«Нормандська четвірка» домовилася про перемир’я і подальшу роботу без США

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Глави МЗС країн «нормандської четвірки»

Міністр закордонних справ Німеччини заявив, що США погодилися на тісну співпрацю з «четвіркою»

Переговори в «нормандському форматі» не будуть розширені за рахунок Сполучених Штатів Америки.

Такої домовленості досягли представники «четвірки» та держсекретар США Рекс Тіллерсон, повідомляє «Європейська правда».

«Ми говорили про це з Тіллерсоном, ми чітко домовилися, що має бути тісний контакт з США, але ми думаємо, що той формат, який маємо («четвірка» в складі України, РФ, Німеччини та Франції), треба зберігати. І Сполучені Штати на це погодилися», - заявив міністр закордонних справ Зігмар Габріель після переговорів «нормандської четвірки» на рівні міністрів.

«У нас немає жодної альтернативи Мінським домовленостям, навіть після того, як я поговорив з Тіллерсоном. Звичайно, все відбувається недостатньо швидко, але у нас багато роботи, ми повинні її зробити», - додав міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро.

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції також заявили про домовленість щодо припинення вогню та розведення озброєння, наголосивши, що її виконання буде передумовою початку політичного процесу.

«Всі сторони погодилися дотримуватися домовленостей Мінської групи, яка узгодила режим припинення вогню і те, що має бути прибрано важку зброю, а також про те, щоби дати можливість місії ОБСЄ здійснювати контроль, де ця зброя перебуває, а також контроль за режимом тиші», - заявив за підсумками зустрічі глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель.

«По-друге, ми домовилися, що Червоний хрест отримає доступ (до території ОРДЛО - ред.)», - наголосив він.

Також, за словами Габріеля, досягнуто домовленість про нову зустріч, присвячену узгодженню параметрів політичного врегулювання.

«Ми побачимося вже впродовж наступних кількох тижнів для підготовки політичного процесу, що буде нашим найважчим завданням. Але без режиму тиші і відведення важкої зброї ми не зможемо почати політичний процес», - заявив він.

Міністри окремо закликали до зняття блокади щодо постачання вугілля.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, головна мета нинішньої зустрічі - ввести в курс переговорів нового учасника, Зігмара Габріеля, якій був призначений на посаду міністра закордонних справ Німеччини наприкінці січня.