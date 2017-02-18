«Нормандська зустріч» триватиме всього годину – ЗМІ
- Сьогодні, 14:20
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Таке обмеження в часі пояснюється щільним графіком учасників переговорів
На міністерську зустріч «нормандського формату» в Мюнхені відведено одну годину, оскільки в її учасників щільний розклад у рамках конференції.
Про це повідомляють «РІА Новості» із посиланням на джерело в німецькій дипломатичній делегації.
«Зустріч запланована в готелі Bayerisches Hof, вона пройде з 14.30 до 15.30», - зазначив співрозмовник агентства і додав, що обмежений час зустрічі пов'язаний із «традиційно щільним розкладом учасників в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки».
Нагадаємо, на зустрічі глав МЗС країн-учасниць «нормандського формату» на полях Мюнхенської конференції з безпеки мова йтиме в першу чергу про припинення вогню в районі Авдіївки, про відвід військ і важких озброєнь від лінії розмежування. Міністри також обговорять наступні кроки з виконання Мінських домовленостей.