«Нормандський формат» не дасть бажаного результату через позицію РФ – Клімкін

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Фото: Reuters Павло Клімкін

На сьогодні є «нормандський формат», він функціонує, але він не може дати нам бажаного результату через позицію Росії – міністр закордонних справ

«Нормандський формат» переговорів не може дати бажаного результату через позицію Росії. Про це сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю ZN.UA.

«На сьогодні немає ефективної заміни «нормандскому формату», оскільки цей формат — не тільки люди, це країни, зокрема, Німеччина і Франція, які багато інвестували в дану проблематику — і на рівні канцлера і президента, і на рівні міністрів закордонних справ", - зазначає Клімкін.

Щодо міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки» Клімкін розповів, що бачить, як Штайнмаєру і Еро небайдужа доля людей, постраждалих від російської агресії в Донбасі.

«Ось ми їздили в Донбас. І коли ти розмовляєш там, у вертольоті, потім йдеш і бачиш все навколо, розмовляєш з людьми — це все дає певне емоційне навантаження, і я бачив, наскільки небайдуже було Штайнмаєру і Еро спілкуватися з тими, хто був змушений покинути свої будинки, вислуховувати ці людські історії», - зазначив міністр.

Він стверджує, що «нормандський формат» переговорів функціонує, але позиція Росії цьому заважає.

«Тому я вважаю, що на сьогодні є «нормандський формат», він функціонує, але він не може дати нам бажаного результату через позицію Росії. Тим не менше, і німці, і французи допомагають нам у багатьох питаннях тримати Росію в певних рамках логіки Мінська», - підкреслив Клімкін.

Також міністр підкреслив, що виникне відповідний момент, і всі будуть розуміти, що новий формат наділить переговори більшою «додатковою вартістю», і над цим питанням буде вестися робота.

Нагадаємо, 18 лютого в Мюнхені відбулася зустріч голів МЗС «нормандської четвірки». Тоді сторони домовилися про доступ до утримуваних на Донбасі осіб Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Про це заявив журналістам глава МЗС ФРН Зігмар Габріель після зустрічі міністрів.