Норвегія надасть Україні $25 мільйонів допомоги

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Міністр закордонних справ Королівства Норвегія Бьорге Бренде

Міністр закордонних справ Норвегії підтвердив незмінність позиції Норвегії щодо продовження санкцій проти РФ

Норвегія продовжить надання Україні фінансової та технічної допомоги.

Про це йшлося на зустрічі віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе з міністром закордонних справ Королівства Норвегія Бьорге Бренде, повідомляє Урядовий портал.

«Міністр закордонних справ Королівства Норвегія Бьорге Бренде підтвердив продовження виділення Норвегією фінансової та технічної допомоги Україні, загальний обсяг якої цього року становитиме близько 25 мільйонів доларів», - йдеться у повідомленні.

За результатами зустрічі з віце-прем’єр-міністром України, Бренде повідомив про щойно ухвалене рішення стосовно виділення 180 тисяч євро до трастового фонду НАТО з питань соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільнені або звільняються в запас.

Також міністр закордонних справ Норвегії підтвердив незмінність позиції Норвегії щодо продовження санкцій проти РФ у зв’язку з порушенням територіальної цілісності та суверенітету України. Він привітав прогрес реформ та наголосив на тому, що успішна Україна приваблива для інвесторів.