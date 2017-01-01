Норвегія підтримує збереження санкцій проти Росії

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Позиція Норвегії щодо підтримки України у питанні збереження суверенітету і територіальної цілісності залишається незмінною

Норвегія вкотре наголосила на тому, що підтримує збереження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських угод.

Про це заявила державний секретар Міністерства закордонних справ Норвегії Маріт Бергер Рьосланд під час українсько-норвезьких консультацій, що відбулися з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин, повідомляє прес-служба МЗС України.

«Окремою темою був стан імплементації Мінських домовленостей… Норвезька сторона підкреслила принципову позицію Осло щодо засудження будь яких проявів порушення міжнародного права й наголосила на важливості збереження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських домовленостей», – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі було наголошено на тому, що Норвегія продовжуватиме долучатися до проектів гуманітарної допомоги населенню України, що постраждало від російської агресії.

«Позиція Норвегії щодо підтримки України у питанні збереження суверенітету і територіальної цілісності залишається незмінною», – відзначає прес-служба зовнішньополітичного відомства України.

Крім того, під час зустрічі «сторони обговорили співпрацю у рамках НАТО, у т.ч. реалізацію проектів за підтримки трастових фондів».