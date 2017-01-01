«Ноу-хау» від Авакова: відеофіксація порушень дорожнього руху провалилася з тріском?

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Нацполіція відмовчується про успіхи минулорічного пілотного проекту з впровадження автоматичного контролю швидкості руху транспорту

Профільне управління Національної поліції України констатувало відсутність систем автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Про це сказано у відповіді на інформаційний запит «Главкому».

Наголошується, що Нацполіція спільно з іншими центральними органами виконавчої влади ведуть роботу щодо створення відповідної бази, розробки і затвердження необхідних правових актів.

Разом з тим, у відповіді на запит сказано, що минулорічний пілотний проект зі встановлення у тестовому режимі автоматичної відеофіксації порушень ПДР на окремих дорогах Києва (а саме: два комплекси на вул. Теліги, один комплекс – на перехресті проспекту Лобановського та вул. Кіровоградська) два комплекси – в Одесі та один при в’їзді до Ужгороду, мав на меті відпрацювати технічні аспекти.

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При цьому, Нацполіція так і не конкретизувала, яку кількість порушень правил дорожнього руху зафіксували ці камери відеоспостереженя.

Нагадаємо, що 4 липня 2016 року Міністр МВС Арсен Аваков зі «Фейсбук-сторінки» урочисто сповістив про запуск пілотного проекту відеофіксації порушень ПДР, заявивши, що невдовзі камери відеоспостереження працюватимуть у штатному режимі.

Силовий міністр додав, що «пілот» діє на вимогу нових законодавчих змін, ухвалених Верховною Радою і направлених на покращення безпеки дорожнього руху. Тоді в МВС були плани розмістити в Україні від 3 до 5 тисяч таких відеокамер.

Пізніше вже колишня глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе зауважила, що за тиждень роботи камер відеофіксації порушень правил дорожнього руху було зареєстровано майже 200 тисяч випадків правопорушень на суму 12 млн. грн.

У лютому 2017 року Аваков кардинально змінив свою думку, зазначивши, що це питання не є найбільш актуальним в роботі відомства.

«Думаю, що зараз це не найважливіший момент. Хоча б тому, що за нашими експериментами з уже встановлених камер, кількість порушень настільки є нечуваною, що я не впевнений, що український громадянин взагалі розуміє, що його чекає», - вважає Міністр МВС.

Згідно з опитуваннями читачів «Главкому», 80% вважають незадовільною роботу Арсена Авакова на посту Міністра МВС. Тільки 1% із 41850 осіб, які взяли участь в онлайн-голосуванні, назвали Авакова реформатором.