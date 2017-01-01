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    Нова головна люстраторка країни прокоментувала свій зв'язок з депутатом Барною

    • Сьогодні, 19:02
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    Анастасія Задорожна
    Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»
    Анастасія Задорожна

    Анастасія Задорожна розповіла про свою попередню роботу помічником народного депутата

    Новий директор департаменту з питань люстрації Мін'юсту Анастасія Задорожна вважає, що її не можна пов’язувати з народним депутатом від БПП Олегом Барною, лише через те, що вона раніше працювала у нього помічницею. У інтерв’ю «Главкому»  чиновник розповіла, що співробітничала з Барною разом зі своїм батьком.

    «Помічницею у Барни я працювала, може, трохи більше року. Відповідала за написання законопроектів, за розгляд звернень, координувала роботу помічників. Мій батько був помічником Барни, але на громадських засадах.  Надавав юридичні консультації щодо законопроектів», - пояснила Задорожна.

    За словами головної люстраторки, це не перший її досвід робити помічником народного депутата.

    «До роботи у нього (Барни- «Главком») працювала помічником народного депутата шостого скликання Еліни Шишкіної протягом усієї її каденції. Вона представляла у парламенті БЮТ. Тому чіпляти на мене ярлик, як зробили деякі ЗМІ, видавши заголовки «Департамент очолила помічниця Барни», неправильно», - розповіла Задорожна.

    Повний текст інтерв’ю головного люстратора країни Анастасії  Задорожної читайте тутОлена Лукаш не зможе бути навіть податковим інспектором чи патрульним поліції.
    Верховна Рада БПП люстрація чиновник
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