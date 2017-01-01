Нова головна люстраторка країни прокоментувала свій зв'язок з депутатом Барною

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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» Анастасія Задорожна

Анастасія Задорожна розповіла про свою попередню роботу помічником народного депутата

Новий директор департаменту з питань люстрації Мін'юсту Анастасія Задорожна вважає, що її не можна пов’язувати з народним депутатом від БПП Олегом Барною, лише через те, що вона раніше працювала у нього помічницею. У інтерв’ю «Главкому» чиновник розповіла, що співробітничала з Барною разом зі своїм батьком.

«Помічницею у Барни я працювала, може, трохи більше року. Відповідала за написання законопроектів, за розгляд звернень, координувала роботу помічників. Мій батько був помічником Барни, але на громадських засадах. Надавав юридичні консультації щодо законопроектів», - пояснила Задорожна.

За словами головної люстраторки, це не перший її досвід робити помічником народного депутата.

«До роботи у нього (Барни- «Главком») працювала помічником народного депутата шостого скликання Еліни Шишкіної протягом усієї її каденції. Вона представляла у парламенті БЮТ. Тому чіпляти на мене ярлик, як зробили деякі ЗМІ, видавши заголовки «Департамент очолила помічниця Барни», неправильно», - розповіла Задорожна.