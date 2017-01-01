Нова система протиракетної оборони США здійснила успішне перехоплення балістичної ракети
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Запуск ракети-перехоплювача проводився з наземної установки на Маршаллових островах
Заплановані випробування новітньої системи протиракетної оборони (ПРО) Сполучених Штатів проти запущеної балістичної ракети у вівторок завершились успішно.
Про це повідомиляє в офіційній заяві Агентство протиракетної оборони США.
«Агентство протиракетної оборони у взаємодії з 30-м аерокосмічним крилом ВПС США, а також Спільним функціональним компонентом Командування об'єднаної протиракетної оборони та Північним командуванням США сьогодні здійснили успішне перехоплення цілі у вигляді міжконтинентальної балістичної ракети», - наголошується в документі.
При цьому уточнюється, що запуск ракети-перехоплювача проводився з наземної установки випробувального центру імені Рейгана (на Маршаллових островах) на середній частині траєкторії польоту балістичної ракети.
Зазначимо, випробування були анонсовані Пентагоном у вівторок. При цьому увага зверталася на зростаючі занепокоєння США щодо розвитку ракетних програм у Північній Кореї і Ірані, які загрожують не тільки країнам регіону, але також національній безпеці Сполучених Штатів.
До слова, КНДР в понеділок провела успішний запуск балістичної ракети в бік Японського моря
Джерело: Укрінформ