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    Нова система протиракетної оборони США здійснила успішне перехоплення балістичної ракети

    • Сьогодні, 00:55
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    Балістична ракета
    Балістична ракета

    Запуск ракети-перехоплювача проводився з наземної установки на Маршаллових островах

    Заплановані випробування новітньої системи протиракетної оборони (ПРО) Сполучених Штатів проти запущеної балістичної ракети у вівторок завершились успішно.

    Про це повідомиляє в офіційній заяві Агентство протиракетної оборони США.

    «Агентство протиракетної оборони у взаємодії з 30-м аерокосмічним крилом ВПС США, а також Спільним функціональним компонентом Командування об'єднаної протиракетної оборони та Північним командуванням США сьогодні здійснили успішне перехоплення цілі у вигляді міжконтинентальної балістичної ракети», - наголошується в документі.

    При цьому уточнюється, що запуск ракети-перехоплювача проводився з наземної установки випробувального центру імені Рейгана (на Маршаллових островах) на середній частині траєкторії польоту балістичної ракети.

    Зазначимо, випробування були анонсовані Пентагоном у вівторок. При цьому увага зверталася на зростаючі занепокоєння США щодо розвитку ракетних програм у Північній Кореї і Ірані, які загрожують не тільки країнам регіону, але також національній безпеці Сполучених Штатів.

    До слова, КНДР в понеділок провела успішний запуск балістичної ракети в бік Японського моря

    Джерело: Укрінформ

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