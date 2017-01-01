Нова Зеландія хоче поновити дипломатичні відносини з Ізраїлем

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За поновлення дипвідносин виступив новий міністр закордонних справ Нової Зеландії

Новий міністр закордонних справ Нової Зеландії Джеррі Браунлі запропонував ізраїльському уряду поновити дипломатичні відносини.

Про це повідомляє видання New Zealand Herald.

«Серед речей, які ми хотіли б вирішити відносно швидко, - повернення до тих відносин, які ми мали з Ізраїлем у минулому. Я надіслав листа (прем'єр-міністру Ізраїлю) панові Нетаньяху, вітаючи його з днем незалежності і висловлюючи бажання поновити ізраїльсько-новозеландські відносини», - заявив міністр.

Зазначається, що цей крок був однією з перших дій Браунлі на посаді міністра закордонних справ Нової Зеландії. Окрім того, він уже назвав резолюцію РБ ООН стосовно ізраїльських поселень, яку підтримала Нова Зеландія та через яку відбулося призупинення дипломатичних відносин між країнами, «передчасною».

Таке визначення викликало критику з боку колег Браунлі, дехто з яких назвав такий коментар нового міністра «необдуманим» з огляду на те, що того ж дня прем'єр-міністр Білл Інгліш сказав, що підтримка резолюції відповідала політиці країни та що він не шкодує про співавторство Нової Зеландії.

У грудні минулого року Єрусалим відкликав свого посла з Нової Зеландії і відклав приїзд новозеландського посла до Ізраїлю. Охолодження у відносинах стало реакцією на підтримку Новою Зеландією резолюції Радбезу ООН, яка засуджує ізраїльські поселення за «зеленою межею».

«Главком» також повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти Ізраїлю і палестинцям у досягненні миру.

Джерело: Укрінформ