Новак розказав, якими дорогами займеться цьогоріч «Укравтодор»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Славомір Новак

Є кілька проектів, які ми будемо завершувати або продовжувати в цьому році, серед них є кредитні проекти, частина за державні гроші, є інвеспроекти в 4 областях, - глава «Укравтодору»

Глава «Укравтодору» Славомір Новак сьогодні під час засідання Кабміну назвав дороги, на будівництво чи ремонт яких підуть кошти, виділені на 2017 рік. Серед них є проекти, які будуть продовжені з минулого року.

«Головна наша мета - розвиток мережі доріг, адже розвиток економіки країни має маршрутний принцип, це в першу чергу зв'язаність обласних центрів. Є кілька проектів, які ми будемо завершувати або продовжувати в цьому році, серед них є кредитні проекти, частина за державні гроші, є інвеспроекти в 4 областях», - зазначив він.

Новак конкретизував, які проекти планує втілити корпорація у 2017 році. «Серед найбільших проектів цього року - М-01 «Київ-Знам'янк»а, це 28,6 км за 50 млн євро. Наступний проект- це ділянка М-01 «Київ-Біла Церква». Ще одни проект – у Вінницькій області, дорога «Стрий-Тернопіль-Знамянка», вартістю 150 млн грн, також дорога Т-02 - обхід Вінниці довжиною 3,3 км за 45 млн грн. На Закарпатті будуються дороги на 111 млн грн., спільний інвестпроект із Угорщиною на 50 млн євро. 28 млн грн закладено на ремонти доріг в Івано-Франківський області. В Одеській області продовжується будівництво траси «Одеса-Рені», в цьому році зробимо 80 км за 924 млн грн. У Сумській області ремонтуємо дорогу Т -119 «Шостка–Кролевець», ділянка 5 км за 335 млн грн», - сказав він.

Як повідомлялося, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що за 2016 рік в Україні відремонтували 1% доріг.