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    Нове управління ООН з контртероризму може очолити росіянин

    • Сьогодні, 08:47
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    <em>Антоніу Гутерріш&nbsp;</em>
    Антоніу Гутерріш 

    Гутерріш зазначив, що Росії недостатньо представлена в керівництві ООН

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував створити в ООН управління з контртероризму.

    Він зазначив, що управління необхідно створити для координації десятків агентств і програм, створених для боротьби з тероризмом.

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    «Єдиною метою створення [нового управління] є підвищення ефективності роботи», - сказав Гутерріш, передає Bloomberg.

    За словами генсека ООН, управління очолить новий заступник. Швидше за все він буде з Росії, оскільки країна недостатньо представлена в керівництві ООН, зазначив Гутерріш.

    Постпред США в ООН Ніккі Гейлі, у свою чергу, заявила, що підтримує пропозицію генерального секретаря організації. За її словами, «потрібно чинити тиск на країни, включаючи Іран, які звинувачуються в підтримці тероризму».

    Нагадаємо, раніше посол США при ООН заявила, що визнання Росією документів «Л/ДНР» не призведе до миру на Донбасі.

    Крім того, Гейлі заявила, що Росія – одна з найбільших загроз Європи.

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