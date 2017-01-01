Нове управління ООН з контртероризму може очолити росіянин

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Антоніу Гутерріш

Гутерріш зазначив, що Росії недостатньо представлена в керівництві ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував створити в ООН управління з контртероризму.

Він зазначив, що управління необхідно створити для координації десятків агентств і програм, створених для боротьби з тероризмом.

«Єдиною метою створення [нового управління] є підвищення ефективності роботи», - сказав Гутерріш, передає Bloomberg.

За словами генсека ООН, управління очолить новий заступник. Швидше за все він буде з Росії, оскільки країна недостатньо представлена в керівництві ООН, зазначив Гутерріш.

Постпред США в ООН Ніккі Гейлі, у свою чергу, заявила, що підтримує пропозицію генерального секретаря організації. За її словами, «потрібно чинити тиск на країни, включаючи Іран, які звинувачуються в підтримці тероризму».

Нагадаємо, раніше посол США при ООН заявила, що визнання Росією документів «Л/ДНР» не призведе до миру на Донбасі.

Крім того, Гейлі заявила, що Росія – одна з найбільших загроз Європи.