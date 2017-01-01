Нові втрати в АТО: двоє загиблих та дев'ятеро поранених

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Ситуація в районі проведення АТО залишається складною

Внаслідок обстрілу позицій однієї з окремих механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на донецькому напрямку поблизу населеного пункту Авдіївка, загинули два військовослужбовці, 9 отримали поранення, ще двоє – бойові травми.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Обстріл наших позицій на донецькому напрямку вівся з важкого забороненого озброєння: танку, мінометів калібру 120мм та 82мм.

Ситуація в районі проведення АТО залишається складною. У вечірній час значно зросла інтенсивність обстрілів по всій лінії розмежування. Внаслідок боїв 9 військовослужбовців отримали поранення, ще двоє – бойові травми.

Відкриваючи вогонь у відповідь наші захисники давали гідну відсіч ворогу.

Втрати російсько-окупаційних військ з’ясовуються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби внаслідок бойових дій на сході України двоє українських військовослужбовців загинули, ще троє бійців дістали поранення та травми.