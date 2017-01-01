Глава «Райффайзен банку Аваль» не проти очолити Нацбанк

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Фото: УНІАН Голова правління «Райффайзен банку Аваль» Володимир Лавренчук

Лавренчук може замінити Гонтареву на посаді глави Нацбанку

Голова правління «Райффайзен банку Аваль» Володимир Лавренчук може стати наступним очільником НБУ.

На питання журналіста KyivPost про те, чи цікаво Володимиру Лавренчуку стати новим главою НБУ після того, як Валерія Гонтарєва піде у відставку він відповів: «Відповідь «так», коли прийде час».

Нагадаємо, 10 квітня Валерія Гонтарева на прес-конференції оголосила про свою відставку. Залишити посаду вона має за місяць, 10 травня 2017 року.

Як повідомляв «Главком», серед можливих кандидатів на посаду глави НБУ Роман Шпек, Богдан Данилишин, Костянтин Ворушилін та Олександр Гриценко.

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