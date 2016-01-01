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    Новим послом РФ в Туреччині стане дипломат, від якого відмовився Київ

    • Вчора, 08:09
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    Михайло Бабич
    Михайло Бабич

    Михайло Бабич займе місце вбитого 19 грудня Андрія Карлова

    Новим послом Росії в Туреччині стане повпред президента РФ в Приволзькому федеральному окрузі Михайло Бабич. Про це «Дождю» розповіли два джерела, близьких до Кремля.

    Бабич займе місце вбитого 19 грудня Андрія Карлова.

    За словами співрозмовників «Дождя», призначення відбудеться вже в новому році.

    «Перший раз чую», - сказав «Дождю» прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про те, чи відповідає дійсності інформація про призначення Бабича.

    Бабича давно хотіли перевести з посади повпреда на інше місце роботи.

    Нагадаємо, 28 липня президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова від обов'язків посла Росії в Україні. Тимчасовим повіреним у справах РФ в Україні призначено Сергія Торопова. 29 липня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія запросила агреман на призначення Бабича послом в Україні. Україна відмивила. 3 серпня заступник міністра з питань європейської інтеграції МЗС України Олена Зеркаль заявила, що питання затвердження нового посла РФ в Україні знято з порядку денного. Вона зазначила, що саме українська сторона ініціювала зняття питання про затвердження Бабича послом.

    Туреччина Росія вбивство
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