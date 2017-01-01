Новинський нагадав Порошенку про передвиборчу обіцянку зупинити війну

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Опозиційний депутат упевнений, що мир ще досяжний

Народний депутат Вадим Новинський нагадав президенту України Петру Порошенку про передвиборчу обіцянку зупинити війну.

На своїй сторінці в Фейсбуці Новинський прокоментував останні трагічні події на Донбасі.

Опозиційний депутат упевнений, що мир ще досяжний.

За його словами, нічого не заважає українському парламенту проголосувати всю політичну частину «Мінських угод», включаючи конституційну реформу, проголосувати навіть з відкладеною датою виконання.

«Тим самим будуть продемонстровані реальне прагнення і намір врегулювати конфлікт мирним шляхом, а не бажання чекати роками, коли випаде ілюзорний шанс реалізувати «хорватський сценарій», - вважає політик.

«Опозицією передані в парламент всі необхідні законодавчі ініціативи, їх тільки треба обговорити, внести до сесійної зали і проголосувати. А потім сідати всім світом і визначати, як забезпечити безпеку всіх процедур «Мінська» і гарантувати їх прозорість. Якщо ж цей парламент не готовий виконувати угоди, якщо для влади збереження коаліції і її вузькі електоральні інтереси вище людських життів, то потрібно відправляти цей парламент у відставку і міняти цю владу. У той же час, всі політики які закликають до виходу України з «мінського» процесу, все, хто саботують його, повинні отримати персональні міжнародні санкції як противники мирного врегулювання і представники «партії війни», - підкреслив Новинський.

Що стосується команди «переговорників» від України в тристоронній переговорній групі, Новинський вважає, що якщо вона не здатна знаходити компроміси і домовлятися, то повинна бути замінена повністю або на людей які вміють вести переговори.

Новинський також звернувся до президента України Петра Порошенко: «Хочу нагадати Петру Олексійовичу, що майже три роки тому він обіцяв закінчити війну за два тижні, і саме тому отримав безпрецедентну підтримку тоді. Минуло майже три роки, а люди як і раніше гинуть на Донбасі. Петро Олексійович, виконайте свою обіцянку, зупиніть війну! Це цілком і повністю в ваших можливостях. Проявіть політичну волю».

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, втім, люди можуть виїжджати самостійно. Тяжкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію на фронті.

ОБСЄ на Луганщині зафіксувала рух понад 70 вантажівок бойовиків.

Внаслідок обстрілів бойовиків в Авдіївці загинуло троє мирних жителів, поранено дев'ятьох.

Наразі пошкоджено 102 будинки, з них 92 приватних будинки, сім багатоповерхівок, три нежилих споруди (гараж, автомагазин, літня кухня).

Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом вчорашнього обстрілу в Авдіївці.

Як повідомлялося, російська сторона в СЦКК знову надала письмові гарантії припинення вогню в районі пориву ЛЕП біля Авдіївки.

Нагадаємо, пораненого 2 лютого під час обстрілу в Авдіївці співробітника ДСНС Дмитра Третейкіна було прооперовано, нині він у тяжкому стані.

Як відомо, протягом минулої доби, 2 лютого, бойовики 114 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: четверо українських військових загинули, 17 – поранено.

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