Новинський розказав в ПАРЄ, як в Україні переслідують церкву

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В доповіді йдеться про спробу нинішньої влади втрутитися в церковні питання, а саме, поставити Українську православну церкву поза законом

Члени української парламентської делегації в ПАРЄ підготували доповідь про втручання української влади у справи Української православної церкви, а також щодо неприпустимих ініціатив щодо мовного питання. Про це заявив народний депутат, член української парламентської делегації в ПАРЄ Вадим Новинський.

За словами Новинського, в доповіді йдеться про спробу нинішньої влади втрутитися в церковні питання, а саме, поставити Українську православну церкву поза законом. Він зазначив, що це стосується тиску на священнослужителів, і внесення законопроектів, які дискримінують УПЦ.

Нардеп нагадав, що тільки за останні три роки в Україні було захоплено 44 храма УПЦ, а також священнослужителі неодноразово піддавалися приниженням і побиттю. Зокрема, він зазначив, що шість священнослужителів були вбиті, а справи про їх вбивства не були розслідувані належним чином.

«Все це відбувається під прикриттям нібито патріотичних гасел, і в результаті, це може привести до важких наслідків, аж до релігійної війни», - сказав політик.

Крім того, він підкреслив, що представники «Опозиційного блоку» в ПАРЄ також мають намір звернути увагу своїх колег на те, що в Україні назріває розкол по мовному питанню.

«Ініціатива деяких депутатів щодо зміни в мовній сфері викликає подив, замість того, щоб шукати компроміси і подолати розкол, що назріває в суспільстві, політики ще більше розколюють Україну», - зазначив Новинський.

За його словами, як показує історія, будь-яке вторгнення в гуманітарну сферу завжди закінчується важкими наслідками.

Вадим Новинський вважає, що до релігії і мовного питання, потрібно підходити вкрай акуратно, і всіляко оберігати крихкий міжконфесійний і мовний мир в країні.

Раніше в ЗМІ писали про те, що депутати розробили законопроект № 5670 який передбачає кримінальну відповідальність за публічне приниження чи зневажання державної мови. Авторами законопроекту виступили більше 30 народних депутатів.

Відповідно до законопроекту пропонується ввести кримінальну відповідальність за публічне приниження чи зневажання української мови, яка передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.





Джерело: Коментарі