Новинський зустрівся з прем’єром Хорватії – говорили про Донбас

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Вадим Новинський у Хорватії

Нардеп каже, що хорватський прем’єр підтримав його тезу про виключно мирне врегулювання

Один із лідерів «Опозиційного блоку» Вадим Новинський побував у Хорватії та зустрівся там із прем’єр-міністром країни Андрієм Пленковичем.

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці.

«За сприяння консула України в Хорватії Івіци Піріча відбулася моя зустріч з прем'єр-міністром Республіки Хорватія Андрієм Пленковичем. Предметом обговорення стала внутрішньо- і зовнішньополітична ситуація в Україні. Зокрема, обговорили питання політичного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі», - написав він.

За словами Новинського, хорватський прем’єр підтримав тезу про те, що для проблеми Донбасу існує тільки мирне рішення, і зазначив, що мінські угоди повинні в повному обсязі виконуватися обома сторонами, і тільки повне їх виконання здатне повернути мир на Донбас і призвести до міжнародної розрядки.

Політики також обговорили розвиток взаємовигідних економічних відносин двох країн.

Новинський наголосив, що вважає одним з найперспективніших напрямів торговельно-економічного співробітництва України і Хорватії сферу суднобудування.

«Суднобудування - це високотехнологічна галузь, що створює високу додаткову вартість, і формує навколо себе цілий ряд суміжних бізнесів, а значить створює робочі місця, підвищує експортну виручку і податкові відрахування до бюджету. Поза всяким сумнівом, таке співробітництво було б і взаємовигідним, і перспективним», - зазначив він.

Нагадаємо, 8 грудня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальностіолігарха і народного депутата Вадима Новинського. Його спільно з екс-президентом Віктором Януковичем, екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком та екс-главою міліції Києва Валерієм Коряком підозрюють у спробі узурпувати владу в Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП). Сам Новинський категорично заперечує обвинувачення Генеральної прокуратури України (ГПУ). Тепер свою невинуватість і правоту він повинен буде довести в суді.