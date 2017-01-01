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    Новий циклон принесе сніг та дощ – Кульбіда

    • Сьогодні, 14:22
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    <p>Микола Кульбіда</p>

    Микола Кульбіда

    У південних регіонах замети сягнуть 25 сантиметрів

    В Україну йде новий циклон. У північних та центральних областях знову випаде сніг, а на півдні країни дощитиме. Про це «Главкому» розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

    «Наслідки попереднього циклону ми бачимо сьогодні на сході та півдні країни. А новий циклон уже завтра буде впливати на погоду в Україні. Він зумовить погіршення погоди в південних, центральних, прикарпатських та у Харківській і Дніпропетровській областях», – пояснив синоптик.

    За його словами, на півночі Одеської та Миколаївської областей можливі замети до 25 сантиметрів снігу.

    У західних і північних регіонах можливі  заморозки. У центральних областях також холодно. По Україні температура коливатиметься від 0 до +5 градусів.

    «У Києві снігу не буде, однак утримається прохолодна погода», – додав Кульбіда.

    Як повідомляв «Главком», синоптики прогнозують сильні опади вночі. Однак уже завтра вони припиняться. 

    Нагадаємо, через снігопади закрили школи в Дніпрі та Запоріжжі.

    У Миколаєві оголосили штормове попередження. 

    Як повідомляв «Главком», Володимир Гройсман заявив, що у всіх областях України комунальні служби справляються з наслідками негоди. 

    Синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України. Очікується, що циклон піде з країни під кінець доби.

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