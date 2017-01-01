Новий генпрокурор США приховував зв'язки з РФ, - ЗМІ

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У Демократичній партії закликали генерального прокурора США піти у відставку

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс двічі зустрічався з послом Росії в Вашингтоні Сєргєєм Кісляком до виборів американського президента.

Про це пише The Washington Post з посиланням на представників Міністерства юстиції.

Одна з зустрічей відбулася у вересні 2016 року в офісі Сешнса, який тоді перебував на посаді сенатора Конгресу від штату Алабама, пише видання.

Саме цей період спецслужби США називають «піком російської хакерської кампанії», покликаної вплинути на передвиборну гонку.

Раніше в ході слухань в Сенаті перед своїм призначенням на пост генпрокурора Сешнс на запитання про контакти адміністрації президента США Трампа з представниками Росії, заявив, що нічого про них не знає.

Видання відзначає, що в якості генерального прокурора Сешнс очолює розслідування ФБР і Мін'юсту щодо помічників Трампа і передбачуваного російського втручання у вибори.

В кінці лютого Сешнс заявляв, що «візьме самовідвід» при розслідуванні проти команди Трампа, щоб ФБР і Міністерства юстиції залишалися «незалежними».

У Демократичній партії закликали Сешнса піти у відставку в зв'язку з публікацією в The Washington Post. Лідер партії Ненсі Пелосі вказала, що він збрехав під присягою Конгресу.

В кінці січня президент США Дональд Трамп звільнив виконувача обов'язків генпрокурора Саллі Йетс після критики свого указу про посилення міграційної політики. На її місце був призначений один з перших прихильників Трампа в його президентській кампанії Джефф Сешнс.

Раніше радник Трампа з національної безпеки Майкл Флінн пішов у відставку після скандалу через контактів з Кісляком.

Причиною стала інформація про те, що в грудні 2016 року екс-радник обговорював по телефону з російським дипломатом можливе скасування санкцій проти РФ.

Сам Флінн пізніше пояснив, що дійсно говорив з послом, але розмова була про висилку з США 35 російських дипломатів.