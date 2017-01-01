Новий глава Адміністрації морпортів буде в шоці від схем у галузі – нардеп

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Корупційна схема розкрилася під час розгляду скарги одного з учасників конкурсних торгів на колегії Антимонопольного комітету

Представники тендерного комітету порту «Южний» розробили схему, що дозволяє заробити 100 млн грн на днопоглиблення порту. Про це повідомив народний депутат Михайло Головко.

«Перед Новим роком ми разом з колегою Олегом Осуховським звернулися до прем'єр-міністра з вимогою навести лад у портовій галузі, розібратися зі «смотрящими», встановити реальний контроль держави і профільного міністерства за Адміністрацією морських портів. Реакція є – призначено нового голову АМПУ. Хочеться вірити, що на цьому кадрова чистка цієї наскрізь прогнилої держструктури не зупиниться, буде замінене й усіх іншіх керівників, багатьох з яких було призначено ще під час правління Януковича. Необхідно терміново змінювати склад тендерних комітетів: вони переважно спеціалізуються на винаходженні схем з освоєння державних коштів. Це насамперед стосується «Южного». Навіть коли уряд змусив перевести торги на ProZorro, чиновники южненської філії АМПУ придумали, як заробити на тендері із днопоглиблення 100 млн грн», – заявив Головко.

За словами депутата, корупційна схема розкрилася під час розгляду скарги одного з учасників конкурсних торгів на колегії Антимонопольного комітету (АМКУ).

«Під час днопоглиблення з дна дістають мільйони тонн ґрунту. Ґрунт можна відвозити в море на 13,8 км, а можна на 6,5 км. Економія на плечі доставки – 100 млн грн. Голова тендерного комітету Максим Широков офіційно заявив, що за умовами конкурсу ґрунт дозволяється возити лише на дальній відвал. Чому? Держава не зацікавлена в економії? Держбюджету не потрібні 100 млн? Під час колегії АМКУ головний інженер южненської адміністрації Віталій Липський пояснив, що принциповий дозвіл на використання близького відвалу є. Але проект днопоглиблення розроблявся ще в 2015 році, пройшов всі експертизи, затверджений. Тому чиновники, навіть коли торги перенеслися на 2017 рік, вирішили нічого не змінювати, щоб не підписувати папери з другого разу! Липський дослівно сказав: «У разі необхідності буде внесено відповідні зміни, але на даний час це неможливо»! Бюрократизм, дурість, недбалість? Ні. Чітка корупційна схема: закупівля здійснюється за максимальною ціною, оскільки ґрунт доведеться возити далеко, але після укладення договору підряднику «несподівано» дозволять працювати з ближнім ґрунтовідвалом. Природно, за відкат. 100 млн буде заощаджено, але підуть вони у кишеню чиновників, а не держави. І це тільки один епізод. Таких схем в умови тендеру «вшито» безліч. Потрібно розганяти цей тендерний комітет на чолі з керівником і призначати нормальних людей», – розповів Головко.

На думку депутата, першими кроками нового глави АМПУ Райвиса Вецкаганса має стати боротьба з корупцією. «Думаю, він буде в шоці, коли побачить результати роботи команди Широкова», – зазначив Головко.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури цього тижня призначить нового в.о. керівника ДП «АМПУ» – Райвиса Вецкаганса. «Незважаючи на неодноразові спроби уряду і Міністерства інфраструктури нормалізувати діяльність АМПУ, державне підприємство залишається зразком неефективності, корупції і зловживань. Виникає багато питань з приводу керованості АМПУ», – сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

У кінці 2016 року група депутатів парламенту звернулася до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з вимогою навести лад у портовій галузі. За словами нардепа Олега Осуховського, корупція в АМПУ набула системного характеру. Наприклад, у порту «Южний» умови тендерів прописуються чиновниками так, щоб перемогу могли здобути лише «свої» компанії. Як заявив нардеп Михайло Головко, на тендері в «Южному» перемогла компанія «Ян де Нул Україна», яка запропонувала найвищу ціну. «Ми бачимо, що є «смотрящі», які «кришують» ситуацію в портах, від чого держава зазнає мільярдних збитків. Бізнес та іноземний інвестор на таких умовах ніколи не зможуть зайти в Україну і не зможуть розвивати нашу економіку», – заявив Головко.

Тендер на днопоглиблення в порту «Південний» було оголошено у лютому 2016 року. Минулої осені після розкритих фактів корупції результати торгів були скасовані Кабміном. Розслідуванням зловживань під час конкурсу зайнялося НАБУ. Наприкінці листопада тендерний комітет порту, який очолює Максим Широков, оголосив повторний конкурс. Початкова сума закупівлі перевищує мільярд гривень, електронні торги призначено на 2 березня.

Джерело: Українські новини