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    Новий глава Мінфіну США заявив про збереження політики санкцій проти Росії

    • Вчора, 23:00
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    <span>Міністр фінансів США Стівен Мнучин</span>
    Міністр фінансів США Стівен Мнучин

    Санкційна політика США щодо Росії залишається без змін

    Новий глава Міністерства фінансів США Стівен Мнучин заявив про те, що санкційна політика, яку США проводять у відношенні Росії, залишається без змін. Про це він розповів під час прес-конференції, передає CNBS News.

    Мнучин відмовився коментувати питання про санкції, однак сказав, що діюча програма продовжуватиме виконуватися.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенат США більшістю голосів затвердив на посаду міністра фінансів США кандидатуру фінансиста Стівена Мнучина.

    Як повідомляється, у понеділок, 13 лютого, Мнучин був приведений до присяги на короткій церемонії в Білому домі.

    Нагадаємо, раніше Мнучин пообіцяв підтримати санкції проти Росії, запроваджені адміністрацією президента США Барака Обами, але зазначив, що санкції можуть бути ослаблені в разі «угоди» з Москвою.

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