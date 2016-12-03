  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Новий глава Нацкомітету Демократичної партії пообіцяв стати найгіршим кошмаром Трампа

    • Сьогодні, 19:15
    • Розсилка
    Том Перес
    Том Перес

    Я, а також демократи, які об'єдналися по всій країні, станемо вашим найгіршим кошмаром - Перес

    Новий глава Нацкомітету Демократичної партії США Том Перес відповів на привітання президента Дональда Трампа, заявивши, що разом з усіма демократами стане його найгіршим кошмаром.

    Читайте також

    За підсумками голосування Том Перес отримав 245 голосів членів комітету проти 200 у його найближчого конкурента, члена палати представників від штату Міннесота Кіта Еллісона.

    Трамп привітав Переса з перемогою в Twitter, зазначивши, що «неможливо побажати кращого для нього і для Республіканської партії».

    «Називайте мене Том. І не дуже радійте. Кіт Еллісон і я, а також демократи, які об'єдналися по всій країні, станемо вашим найгіршим кошмаром», - написав Перес в своєму Twitter, зробивши репост записи з поздоровленням Трампа.

    Том Перес - перший представник латиноамериканської діаспори, який очолив Демократичну партію. Місце глави комітету виявилося вакантним після відставки Деббі Вассерман-Шульц, причиною якої стала публікація сайтом WikiLeaks електронного листування Демпартії.

    Як відомо, члени Республіканської партії США, яку представляє президент Трамп, наразі контролюють Білий дім, обидві палати Конгресу, а також майже дві третини законодавчих органів штатів.

    Як повідомляв «Главком», президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вчора запропонував своїм прихильникам провести «найбільший мітинг».

    Читайте також
    США Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ