Новий глава Нацкомітету Демократичної партії пообіцяв стати найгіршим кошмаром Трампа

Я, а також демократи, які об'єдналися по всій країні, станемо вашим найгіршим кошмаром - Перес

Новий глава Нацкомітету Демократичної партії США Том Перес відповів на привітання президента Дональда Трампа, заявивши, що разом з усіма демократами стане його найгіршим кошмаром.

За підсумками голосування Том Перес отримав 245 голосів членів комітету проти 200 у його найближчого конкурента, члена палати представників від штату Міннесота Кіта Еллісона.

Трамп привітав Переса з перемогою в Twitter, зазначивши, що «неможливо побажати кращого для нього і для Республіканської партії».

«Називайте мене Том. І не дуже радійте. Кіт Еллісон і я, а також демократи, які об'єдналися по всій країні, станемо вашим найгіршим кошмаром», - написав Перес в своєму Twitter, зробивши репост записи з поздоровленням Трампа.

Call me Tom. And don't get too happy. @keithellison and I, and Democrats united across the country, will be your worst nightmare. https://t.co/fu7WvLofrD