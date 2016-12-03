Новий глава Нацкомітету Демократичної партії пообіцяв стати найгіршим кошмаром Трампа

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Том Перес

Я, а також демократи, які об'єдналися по всій країні, станемо вашим найгіршим кошмаром - Перес

Новий глава Нацкомітету Демократичної партії США Том Перес відповів на привітання президента Дональда Трампа, заявивши, що разом з усіма демократами стане його найгіршим кошмаром.

За підсумками голосування Том Перес отримав 245 голосів членів комітету проти 200 у його найближчого конкурента, члена палати представників від штату Міннесота Кіта Еллісона.

Трамп привітав Переса з перемогою в Twitter, зазначивши, що «неможливо побажати кращого для нього і для Республіканської партії».

«Називайте мене Том. І не дуже радійте. Кіт Еллісон і я, а також демократи, які об'єдналися по всій країні, станемо вашим найгіршим кошмаром», - написав Перес в своєму Twitter, зробивши репост записи з поздоровленням Трампа.

Call me Tom. And don't get too happy. @keithellison and I, and Democrats united across the country, will be your worst nightmare. https://t.co/fu7WvLofrD — Tom Perez (@TomPerez) 25 февраля 2017 г.

Том Перес - перший представник латиноамериканської діаспори, який очолив Демократичну партію. Місце глави комітету виявилося вакантним після відставки Деббі Вассерман-Шульц, причиною якої стала публікація сайтом WikiLeaks електронного листування Демпартії.

Як відомо, члени Республіканської партії США, яку представляє президент Трамп, наразі контролюють Білий дім, обидві палати Конгресу, а також майже дві третини законодавчих органів штатів.

Як повідомляв «Главком», президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вчора запропонував своїм прихильникам провести «найбільший мітинг».