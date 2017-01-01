Новий глава Пентагону запевнив генсека НАТО в важливості альянсу для США

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При пошуку союзників, які зможуть допомогти захистити, США завжди будуть починати з Європи, зазначили у Пентагоні

Новий глава Пентагону Джеймс Меттіc провів розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Reuters.

Міністр оборони США в рамках розмови підкреслив важливість НАТО для Вашингтона.

«Два лідери обговорили важливість цінностей, які ми поділяємо, і міністр підкреслив, що при пошуку союзників, які зможуть допомогти захистити ці цінності, США завжди будуть починати з Європи», - сказав представник Пентагону Джефф Девіс.