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    Новий глава Пентагону запевнив генсека НАТО в важливості альянсу для США

    • Сьогодні, 03:42
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    При пошуку союзників, які зможуть допомогти захистити, США завжди будуть починати з Європи, зазначили у Пентагоні

    Новий глава Пентагону Джеймс Меттіc провів розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Reuters.

    Міністр оборони США в рамках розмови підкреслив важливість НАТО для Вашингтона.

    «Два лідери обговорили важливість цінностей, які ми поділяємо, і міністр підкреслив, що при пошуку союзників, які зможуть допомогти захистити ці цінності, США завжди будуть починати з Європи», - сказав представник Пентагону Джефф Девіс.

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