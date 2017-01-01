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    Новий керівник фіскалів Продан оформив «Лексус» на 70-річну маму

    • Сьогодні, 15:50
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    В декларації за 2015 рік Продан вказав, що Lexus RX 350 перебуває в користуванні його дружини

    На мати виконувача обовязків голови ДФС Мирослава Продана – 70-річну Світлану Миколаївну – 2015 року оформили Lexus RX 350 (2012 р.в.), пише Bihus.

    Нині вартість такої машини на сайтах продажу автівок – близько 40 тис. дол. У декларації за 2015 рік Продан вказав, що Lexus RX 350 перебуває в користуванні його дружини.

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    Сам Продан місяць тому придбав Toyota Avalon 2012 р.в. і вказав вартість авто у розмірі 467 500 грн. Однак на ринку така машина коштує майже вдвічі більше – близько 30 тис. дол.

    За 2015 рік Мирослав Продан задекларував 103 775 грн заробітної плати, а його дружина-підприємець отримала дохід у 762 000 грн та ще 38 165 процентів з ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк».

    Як повідомлялося, Мирослава Продана призначено виконувачем обов'язків глави ДФС замість Романа Насірова, якого відсторонено на час проведення слідства.

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