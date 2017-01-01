Новий керівник Суспільного озвучив плани зі звільнення тисяч співробітників

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Фото: Станіслав Груздєв Голова правління Суспільного мовлення в Україні Зураб Аласанія

Кожен другий нинішній працівник НТКУ буде звільнений, а більша частина з тих, хто залишиться, будуть на контрактах

Зураб Аласанія, голова правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України» в інтерв’ю «Главкому» розповів, що сьогодні йому у «спадок» від НТКУ залишився колектив у більш ніж 7 тисяч людей, але попри величезну кількість працівників фахових спеціалістів не вистачає. Тому, звичайно, звільнення будуть і будуть набирати нових фахівців.

«Перше, що я хочу зробити, це запровадити конкурси для директорів регіональних філій. Змінюється кардинально їхня роль. Зараз вони є зв’язкові між місцевою владою і колективом. На них постійно тиснуть місцеві політики і чиновники. Слід відокремити абсолютно адміністративну владу від творчої частини компанії. Кожен новий менеджер, який буде приходити, знатиме, що займається тільки господарчими справами. В творчій частині: генеральний редактор і продюсер - людина, яка придумує, і людина, яка втілює. Дуже проста система. Далі вони працюють командами окремими. Під кожний проект збирають команду, хоч на вулиці, мені байдуже. Мені потрібна оця програма і от такі кошти можу на неї виділити. Хто відповідатиме вимогам, той і робитиме програму. Все. Найголовніша відмінність теперішньої системи полягатиме в тому, що хоча б всередині свого ж бюджету ми стали вільними», - розповів Аласанія.

На питання, скільки йому, як очільнику Суспільного мовлення треба працівників, Аласанія назвав точну цифру: 3873. Але через чотири роки і за умови зміни технологій. «Якщо не зміняться технології, тоді приблизно 4100», - додав він.

Тобто, кожен другий буде звільнений. І більша частина з тих, хто залишиться, будуть на контрактах: на три місяці, півроку, рік.

Також відомо, що на регіональних телекомпаніях нині працює приблизно по 300 людей. Там, на думку Аласанії оптимальна чисельність персоналу - 150-160 осіб.

«Регіональних філій стане значно менше. З 28 залишиться 8-9. От тоді, 160 співробітників працюватиме в одній, яка керуватиме приблизно трьома областями, і, зрештою, бюро Суспільного мовлення», - зазначив Аласанія.

Він пояснив, що це не буде один канал на три області. Це буде три різні канали і контент теж буде різний для кожної області, але база регіональна буде в одній області з трьох.

«Ми хочемо, щоб вони робили: чесні новини, ранкове шоу, і одна нову програму для національного каналу. А решту контенту ми вам з Києва дамо самі: спортивні змагання, фільми, серіали, які ми закуповуємо», - поділився планами голова правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України».