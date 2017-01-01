Новий міністр економіки Франції закликав зміцнювати ЄС перед лицем Росії

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Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер

Євросоюз має знайшли ту міць і єдність, що дозволить протистояти могутності Китаю, Росії та США, вважає міністр

Франції та іншим країнам Європейського союзу необхідно докласти максимальних зусиль до зміцнення ЄС перед лицем економічно потужних держав світу. Таку думку на церемонії передачі повноважень висловив новий міністр економіки Франції Бруно Ле Мер.

«Франції необхідно перейнятися духом майбутньої перемоги, сприяючи будівництву та розвитку Європейського союзу. І я готовий докласти максимум зусиль до цього. Тому що дійсно настав час, щоб Європейський союз і особливо зона євро знайшли ту міць і єдність, які дозволять нам протистояти могутності Китаю, Росії та США», - сказав міністр.

Він підкреслив, що країнам Європейського союзу слід домагатися більшої єдності з тим, щоб зробити Європу сильнішою.

«Я повністю присвячу себе цій боротьбі. Я не хочу, щоб і далі існувала Європа, вхопившись за свої старі огорожі - я за ту нову Європу, яка набуде сил, зокрема, згрупувавшись навколо франко-німецького тандему, так як нічого не вдасться добитися в ЄС без міцної дружби між Францією і Німеччиною», - сказав Ле Мер.

Також міністр повідомив, що провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою Вольфгангом Шойбле.

«З німецьким міністром ми обговоримо майбутній розвиток ЄС і можливість надати справді новий і конкретний імпульс інтеграції зони євро, а потім разом попрямуємо на саміт в Брюсселі», - сказав Ле Мер, який збирається в Берлін 22 травня.

Як повідомляв «Главком», новообраний президент Франції Еммануель Макрон в середу призначив свій перший уряд.

Джерело: Associated Press