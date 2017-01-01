Новий обстріл Красногорівки: поранено місцеву жительку (оновлено)

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Пенсіонерку госпіталізовано до лікарні

У Красногорівці Донецької області внаслідок одиночного попадання міни по вулиці Західна поранено 65-річну місцеву жительку. Про це інформує представниця Національної поліції Донецької області Наталя Шиман на своїй сторінці у Facebook, повідомляє «Главком».

За її словами, обстріл стався близько 17-ої години.

Пенсіонерку госпіталізовано до лікарні м. Курахове з осколковим поранення шиї. На місце спрямовано слідчо-оперативну групу поліції.

Пізніше українська сторона СЦКК повідомила, що впродовж 3 червня бойовики двічі обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Одна з мін калібру 82 мм влучила у двір Красногорівської загальноосвітньої школи №1 в мікрорайоні Сонячний. На щастя, дітей та викладачів у школі в цей час не було. В тому ж мікрорайоні ще дві міни розірвалися біля житлового будинку. Поранено жінку, місцеву мешканку.

На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК. Інформація про руйнування та інші наслідки цього теракту проти мирних жителів Красногорівки уточнюється.

«Таким чином, незаконні збройні формування ОРДО в черговий раз підтверджують своє ігнорування Мінських домовленостей, та прагнення подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі», - йдеться у заяві української сторони СЦКК.

Як повідомляв «Главком», 29 травня, близько 2:30 ночі бойовики почали обстрілювати позиції українських військових поблизу Красногорівки з тимчасово окупованого Донецька з артилерії 122 і 152 мм. Близько півтора десятка таких боєприпасів розірвалося біля позицій ЗСУ.