Новий президент Південної Кореї шукає порозуміння із Путіним по КНДР

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Мун Чже Ін

Мун Чже Ін сподівається, що Росія відіграє конструктивну роль в тому, щоб Північна Корея припинила ядерні провокації

Обраний президент Південної Кореї Мун Чже Ін закликав президента Росії Володимира Путіна відіграти «конструктивну роль» у врегулюванні напруженості з Північною Кореєю в зв’язку з погрозами застосування ядерної зброї. Адміністрація Муна 12 травня повідомила, що південнокорейський лідер провів з президентом Путіним телефонну розмову, що тривала 20 хвилин, і йшлося про те, що рішення проблеми стримування ядерної загрози з боку Північної Кореї буде сприяти збільшенню співпраці між Сеулом і Москвою.

«Ми сподіваємося, що Росія відіграє конструктивну роль в тому, щоб Північна Корея припинила ядерні провокації і пішла шляхом денуклеаризації», – сказав Мун Путіну.

У заяві президента Південної Кореї також зазначається, що, за словами Муна, Росія готова відіграти «продуктивну» роль в ослабленні напруженості.

Мун сказав, що хотів би оживити багатосторонні переговори, спрямовані на денуклеаризацію Північної Кореї, за участю США, Китаю, Японії, Росії, Північної і Південної Кореї. Переговори були припинені в 2008 році після того, як Північна Корея провела запуск ракети.

Прес-служба президента Республіки Корея повідомила, що Мун висловив Путіну надію, що обидві країни зможуть співпрацювати в розвитку Східної Азії, включаючи продовження газопроводу з Сибіру в Південну Корею.

Мун також повідомив, що найближчим часом направить спецпосланця в Росію. Лідери двох країн планують зустрітися в Німеччині в липні.

У короткій заяві Кремля йдеться про те, що Путін наголосив на «важливості пошуку шляхів політичного та дипломатичного вирішення кризи».

Хоча Сполучені Штати є найбільшим союзником Південної Кореї, Державний департамент США заявив, що Вашингтон відкритий для переговорів з Північною Кореєю лише в тому випадку, якщо Пхеньян «припинить всі свої незаконні дії і агресивну поведінку в регіоні». Ця вимога Вашингтона для переговорів із Пхеньяном набагато суворіша, ніж вимоги Сеула.

10 травня обраний новим президентом Південної Кореї Мун Чже Ін склав присягу і офіційно вступив на посаду. У своїй першій промові 64-річний політик сказав, що негайно діятиме для «вирішення кризи безпеки» на Корейському півострові.

Джерело: Радіо Свобода