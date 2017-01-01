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    Новий президент Сербії Вучич склав присягу глави держави

    • Сьогодні, 22:51
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    Олександр Вучич
    Олександр Вучич

    Олександр Вучич склав присягу в будівлі парламенту Сербії

    В середу новий президент Сербії Олександр Вучич склав присягу голови держави.

    Про це повідомляє сербський портал B92.

    Вучич склав присягу в будівлі парламенту Сербії.

    «Клянуся всі свої сили присвятити збереженню суверенітету і територіальної цілісності Республіки Сербії, включно з Косово і Метохією як її складової частини, а також реалізації прав і свобод людини, поваги і захисту Конституції і закону, збереженню миру і добробуту всіх громадян Республіки Сербія і буду сумлінно і відповідально виконувати свої обов'язки», - заявив Вучич, вступивши на п’ятирічний президентський термін.

    Як повідомляв «Главком», 30 травня Вучич подав у відставку з поста прем’єр-міністра Сербії. Тимчасово виконувати обов’язки прем’єра буде глава МЗС Івіца Дачич.

    Президентські вибори в країні відбулися 2 квітня. Згідно з даними виборчої комісії, Вучич отримав 56,01 відсотка голосів.

    У квітні Сербією прокотилися багатотисячі протести проти обрання на посаду президента Олександра Вучича.

    Опозиція та її прихильники заявляють, що Вучич переміг із порушеннями, серед яких тиск на медіа, хаборництво та шантаж . Вони також називають його автократичним лідером, а його «Сербську прогресивну партію» звинувачують у корупції.

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